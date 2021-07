Appalto pulizie Ospedale Perugia, prima risposta alla nostra inchiesta su risparmi e ore lavorate: "A breve provvedimento esplicativo"

Riceviamo e publichiamo una "prima" spiegazione dei vertici dell'Ospedale di Perugia a riguardo delle nostre inchieste, sui conti che non ci tornano leggendo le carte ufficiali, incentrate sull'appalto dei servizi di pulizia e sanificazione. Tante le domande che abbiamo posto dopo aver spiegato calcolatrice alla mano e numeri ufficiali tratti dal Pda su risparmi dichiarati e quelli che in realtà saltano fuori, dimezzati, facendo un conteggio quadriennali (leggi qui), sul costo totale del servizio. Infine ieri abbiamo pubblicato il rapporto, a nostro giudizio anomalo, tra personale impiegato e il monte ore acquistato dall'Ospedale dalla nuova società vincitrice dell'appalto: oltre 500mila ore annue. In teoria ci vorrebbero qualcosa come oltre 300 lavoratori. (leggi qui)

Abbiamo interpellato anche il sindacato. Siamo in attesa di una loro spiegazione su controlli e assunzioni. Ecco la prima risposta dell'Ospedale che, condividiamo data la situazione della questione pendente al Tar, e ringraziamo per la promessa di una delibera esplicativa dove speriamo di trovare tutte le risposte alle nostre domande. (il direttore Nicola Bossi)

****************

In riferimento all'articolo pubblicato da Perugia Today relativo all'appalto del servizio di pulizia dell'ospedale Santa Maria della Misericordia, la direzione aziendale comunica che é in corso di adozione un provvedimento esplicativo della delibera n. 778 del 17.05.21 sulla vicenda l'azienda manterrà comunque il massimo riserbo, fino alla udienza del TAR fissata per il 29 luglio prossimo, nella quale si tratterà il contenzioso con la ditta precedente affidataria del servizio