Vaga sotto la neve in pigiama e pantofole con una ferita alla testa: anziano soccorso dalla Polizia

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno rintracciato un uomo in difficoltà che vagava in strada in stato confusionale.

I poliziotti hanno risposto alla richiesta di una donna che spiegato di aver visto, mentre scendeva dall’autobus, un uomo anziano che si aggirava smarrito indossando un pigiama e delle pantofole.

Dopo averlo avvicinato, gli operatori gli hanno chiesto se avesse bisogno di aiuto e come mai si trovasse lì. Il 79enne, infreddolito e apparentemente disorientato, non è riuscito, però, a fornire una risposta chiara agli operatori, mostrando subito evidenti difficoltà.

Gli agenti, a quel punto, avendo anche notato una ferita al capo, recentemente suturata, hanno contattato il personale del 118 che, poco dopo, è intervenuto sul posto.

Dopo le prime cure, il 79enne è stato quindi accompagnato presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per ulteriori accertamenti.