Si allontana da casa nel giorno di Santo Stefano, paura per un 71enne: ritrovato dalla polizia

Ore di paura ed apprensione per un 71enne che si era allontanato dalla propria abitazione senza farvi rientro. E' accaduto nel giorno di Santo Stefano quando la moglie, preoccupata per l'uomo anche a causa dei suoi problemi di salute, ha dato l'allarme al 113. Il marito era uscito di casa senza dare spiegazioni e portando con se alcuni effetti personali.

La Questura, a seguito della segnalazione, ha subito attivato il protocollo finalizzato al salvataggio di vite umane previsto dal Piano di Coordinamento per le ricerche di persone scomparse e grazie alle pattuglie presenti sul territorio, in sinergia con l'utilizzo di banche dati e piattaforme informatiche, il 71enne è stato localizzato nell'area della stazione di Perugia.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della squadra volante che sono riuscite ad avvicinare l'uomo ed a convincerlo ad andare in Questura per ripararsi dal freddo pungente delle giornate invernali e per contattare un familiare. Una volta appurate le sue buoni condizioni di salute (non aveva ferite o lesioni) è stato affidato alla propria figlia. Un intervento rapido, quello della polizia, che ha permesso di ritrovare l'uomo ed affidarlo alle cure del proprio caro.