Il trucco del sesso non funziona, picchia l'anziano e scappa con i soldi

Rapina aggravata in concorso ai danni di un anziano perugino a San Sisto. I carabinieri di Castel del Piano hanno individuato e denunciato due cittadini di origini rumene, una 42enne e un 47enne.

L'84enne ha raccontato ai carabinieri di essere stato avvicinato da una donna fuori da una banca. La ragazza gli ha offerto sesso, ma lui ha rifiutato. La 42enne, ricostruiscono i militari, ha raggiunto l'anziano che era entrato in auto, l'ha aggredito e gli ha strappato di mano la busta con i mille euro in contanti appena ritirati dalla banca. Poi è fuggita salendo a bordo dell'auto guidata dal marito 47enne.

L'anziano ha poi riconosciuto la 42enne dalle foto - già denunciata per scippi ad anziani nella zona di Castel del Piano - e i carabinieri hanno denunciato lei e il marito per rapina aggravata in concorso.