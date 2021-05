Città di Castello: non torna a casa e scattano le ricerche, anziano trovato aggrappato all'argine del Tevere

Polizia e Vigili del fuoco impegnati nelle ricerche di un uomo sparito di casa nella giornata di ieri e ritrovato aggrappato agli arbusti sull'argine del fiume a Città di Castello.

L'allarme è scattato ieri sera, intorno alle 21, quando giungeva al 113 la segnalazione da parte di alcuni familiari della scomparsa di un uomo. Il personale del Commissariato di Città di Castello si è subito recato presso l’abitazione dei richiedenti per acquisire notizie sulla scomparsa e sulle abitudini dell'uomo e, al contempo, sono state attivate le ricerche del disperso lungo l’argine del fiume Tevere, dove si era recato per svolgere dei lavori in un campo di sua proprietà.

Il personale della Squadra Volante, con l’ausilio di alcuni equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato di Perugia ed in sinergia con le unità dei Vigili del fuoco intervenute sul posto, hanno iniziato delle ricerche setacciando tutto il campo e la zona.

Verso le 22, gli uomini del Reparto Prevenzione Crimine hanno notato un’apertura tra i rovi che poteva far intuire il precedente passaggio della persona dispersa.

Poco dopo essersi addentrati nella vegetazione, gli operatori udivano una voce flebile proveniente dalla riva del fiume ove, in uno stato di semi coscienza, notavano la persona dispersa con parte del corpo nell’ acqua, incastrato nella vegetazione dalla quale non era riuscito a liberarsi e risalire nel campo.

I poliziotti tentavano di estrarre l’uomo e sollevarlo a mani nude purtroppo non riuscendo nell’operazione a causa della fitta vegetazione di rovi del terreno ripido e cedevole dell’argine del fiume.

Pertanto, grazie all’immediato soccorso dei Vigili del fuoco, l’uomo veniva tratto in salvo con una complicata manovra con l’utilizzo di corde e messo in sicurezza, riuscendo ad affidare alle cure del 118 l’anziano.