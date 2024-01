Vincenzo è scomparso dal 21 novembre, l'appello della figlia: "Aiutateci a ritrovarlo"

“Vincenzo è scomparso da casa il 21 novembre”. È l’appello lanciato dalla figlia Tania che chiede di condividere la foto del padre e spera che qualcuno le fornisca informazioni.

L’uomo, Vincenzo 74 anni, vive a Bastia Umbra con la famiglia. Martedì 21 novembre si è allontanato dalla sua abitazione a piedi, lasciando il telefono a casa. Porta i baffi bianchi. Non ha con sé i farmaci per la sua terapia. Quando è uscito indossava un giacchetto di camoscio marrone leggero, golf bordeaux, pantaloni tuta color crema chiari, scarpe in pelle nere. “I carabinieri lo cercano quindi non sappiamo se è ospitato da qualche persona che lo ha trovato da solo, o è in qualche struttura, forse ha preso un treno” scrive la figlia che ha condiviso anche le informazioni rilanciate dalla trasmissione “Chi l’ha visto?”.