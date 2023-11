Seguono un anziano dal supermercato alla fermata del bus e gli scippano il portafoglio: imputati spariscono nel nulla

Scippato del portafoglio mentre sale sull’autobus, ma per l’ottantenne vittima del la rapina non ci sarà giustizia perché i due imputati sono irreperibili e il giudice ha chiuso il fascicolo come disposto dalla riforma Cartabia in questi casi.

I due imputati, tunisini difesi dall’avvocato Andrea Galmacci, dovevano rispondere dell’accusa di rapina “perché in concorso tra loro, al fine di trarne profitto, dopo aver seguito” la vittima, un perugino di ottantasette anni, “all’esterno del supermercato dove aveva fatto la spesa” gli strappavano dalle mani il portafoglio “contenente carta bancomat, documenti e 300 euro in contanti” proprio mentre la vittima “era intenta a estrarre dallo stesso l’abbonamento dell’autobus” per tornare a casa.

La Procura di Perugia contestava ai due anche le aggravanti “per aver commesso il fatto con destrezza e profittando di circostanze di luogo e di persona tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, in particolare dell’età avanzata”.

Lo scippo era stato compiuto il 6 novembre del 2017, ma già il 9 aprile del 2018 i due imputati risultavano irreperibili, da qui la decisione di oggi del giudice.