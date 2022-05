Cade in casa e rischia di morire: anziano salvato

Anziano salvato dalla morte. Un uomo di 83 anni è stato soccorso dai militari di Corciano, allertati dal nipote, che abita in un’altra regione, preoccupato per il fatto che l’anziano zio non rispondesse al telefono da giorni.

I carabinieri sono corsi all'abitazione dell'83enne. L'aziano, ricostruiscono i militari, continuava a non rispondere al telefono e al citofono. I carabinieri si sono avvicinati alla porta chiamandolo a gran voce. Proprio in quel momento hanno sentito provenire dall’interno una flebile richiesta di aiuto. Così sono intervenuti i vigili del fuoco per aprire la porta. I soccorritori sono entrati all’interno dell’abitazione e hanno trovato l’anziano a terra, in evidente stato di ipotermia.

Secondo quanto ricostruito l'83enne, rientrato a casa dall’ospedale, è caduto ed è rimasto steso a terra per tutto il tempo.

Soccorso dal personale del 118 l’anziano è stato trasportato in ospedale e ricoverato.