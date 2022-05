Vaga per la strada seminudo e in stato confusionale: 94enne rintracciato e portato in ospedale

Vaga per strada seminudo e disorientato: rintracciato dalla polizia e portato in ospedale. A lanciare l'allarme due residenti di via Bigazzini. Il 94enne è stato soccorso dagli agenti delle Volanti e dal personale del 118.

L'uomo, scrive la Questura di Perugia, è stato trovato seminudo, in pessime condizioni igieniche, disidratato e in stato di profondo smarrimento. Il 94enne non è stato in grado di fornire ai poliziotti alcuna indicazione su chi fosse e dove abitasse. Dopo alcune verifiche e sentiti i residenti della zona, gli agenti sono riusciti a identificarlo. Si tratta di un 94enne cittadino italiano con una storia di grave disagio, già seguito dai servizi sociali.

Date le sue condizioni fisiche e psichiche, l’anziano è stato accompagnato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per le cure necessarie.