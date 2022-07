Anziano parcheggia sulle strisce pedonali e aggredisce gli agenti che gli fanno la multa: processato

Parcheggia sulle strisce pedonali e poi aggredisce la pattuglia della Polizia locale che sta facendo un controllo sui documenti.

L’uomo, un anziano difeso dall’avvocato Massimo Perari, è accusato di resistenza a pubblico ufficiale per aver detto ad uno degli operanti “vai via brutta str… di mer…, vado a casa mia … vado via, non mi rompere i cog…, sto male … mi sento male, vado via, vai via str…”.

Poi rivolgendosi a entrambi gli agenti avrebbe detto “andate via pezzi di mer…, mi perseguitate, sto male, la macchina è mia e i documenti non ve li do, l’assicurazione ve la porto domani, se non andate via vi ammazzo”.

L’anziano avrebbe poi usato violenza “consistita nel colpire l’agente … con il montante delle portiera nel tentativo di darsi alla fuga e nel colpirla con il bastone usato per la deambulazione”, il tutto per “opporsi ai suddetti pubblici ufficiali della Polizia municipale di Perugia” che in quel momento erano intenti a compiere “un atto di ufficio, in particolare il controllo dei documenti relativi all’autovettura lasciata in sosta sulle strisce pedonali”.