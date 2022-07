Anziano narcotizzato e rapinato in casa, la ladra rintracciata e arrestata a Perugia

I poliziotti della Squadra Mobile di Alessandria hanno arrestato una donna di etnia rom per una rapina in abitazione in danno di un anziano imprenditore del posto. La donna è stata rintracciata a Perugia.

L'indagine è iniziata con una telefonata dell'uomo che denunciava di di essere stato narcotizzato e derubato da una donna con cui si era incontrato poco prima, dopo averla conosciuta sui social network e aver organizzando un incontro.

La donna si sarebbe presentata a casa dell'uomo per l'ora di pranzo e avrebbe versato un narcotico nella bevanda dell'uomo senza che questi se ne accorgesse, derubandolo di 7.000 euro in contanti, un orologio e monili in oro.

I poliziotti sono risaliti all'identità della donna seguendo la traccia lasciata su internet e grazie alle dichiarazioni della vittima, scoprendo che la stessa era accusata di rapina con le identiche modalità in più città d’Italia, sempre in danno di anziani facoltosi.

L’arresto è stato eseguito a Perugia nelle prime ore del mattino. La rapina è avvenuta l'11 luglio scorso.