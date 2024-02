Dramma della solitudine, trovato cadavere di un anziano in casa: era morto da mesi

Dramma della solitudine nello Spoletino. Un uomo di 80 anni è stato trovato morto all'interno del suo appartamento, tra San Giacomo e Fabbreria.

Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto da una vicina che non vedeva l'uomo da mesi. La donna si trovava nelle vicinanza dell'abitazione per accudire una colonia di gatti. Avvicinatasi all’appartamento si è affacciata alla finestra e ha visto il cadavere steso sul pavimento.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Spoleto e il personale sanitario che ha appurato come il decesso sia avvenuto alcune settimane fa per cause naturali. La Procura di Spoleto non ha disposto l’autopsia e rilasciato il nulla osta alla celebrazione dei funerali.