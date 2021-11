Schiaffi sulla bocca e piatti in testa, anziano sotto processo per violenze contro la moglie

La violenza in famiglia non conosce età. Lo dimostra la vicenda che è finita davanti al giudice Grassi del Tribunale di Perugia, con protagonista una coppia perugina di ultra ottantenni.

L’uomo, difeso dall’avvocato Andrea Temperanza, è finito sotto processo per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate, perché “con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, maltrattato la propria moglie (una signora di 80 anni) sottoponendola ad atti di violenza fisica, morale e psicologica e tenendo nei confronti della stessa atteggiamenti minacciosi, aggressivi e violenti, percuotendola ed urlandole sistematicamente, anche per futili motivi, con cadenza pressoché quotidiana”.

Nel capo d’imputazione vengono indicate anche le violenze subìte e denunciate dalla donna (nel 2016). Secondo l’accusa l’uomo avrebbe cagionato alla moglie “in plurime occasioni lesioni: in particolare contusione al braccio destro e sinistro, modesta tumefazione al labbro superiore con ecchimosi all’interno del cavo orale e ferita lacero contusa alla testa”.

La donna si è costituita parte civile tramite l’avvocato Rosina Maiorano.