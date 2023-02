Contagiati dalla badante, muoiono due anziani: indagata la donna per omicidio colposo

Vìola la quarantena e va al lavoro da due anziani che assiste. I due contraggono il Covid e muoiono pochi giorni dopo. Una badante 46enne dell’Ecuador è indagata con l’accusa di omicidio colposo.

L’imputata, difesa dall’avvocato Serena Brachetti, è accusata di avere “cagionato la morte” dei due anziani, deceduti per arresto cardiaco a seguito di una polmonite interstiziale aggravata dal Coronavirus, per “colpa consistita in imprudenza e nella violazione delle prescrizioni impartite dalle autorità sanitarie nel corso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

La donna aveva “avuto un contatto con un familiare positivo al Coronavirus” e dopo aver fatto un tampone, era andata al lavoro senza attendere il risultato del test (inviato via mail il giorno successivo). Oltre all’omicidio colposo è accusata anche di lesioni personali colpose per aver contagiato la figlia della coppia deceduta, che aveva incontrato nell’abitazione.

Questa mattina si è svolto davanti al giudice per le indagini preliminari un incidente probatorio con l’audizione dei medici legali per valutare i tempi del contagio, le possibilità che sia stata la donna e non altre persone, l’eventuale asintomaticità e anche l’incisività del Covid in un quadro clinico compromesso.

Tutti aspetti che influiranno sulle decisioni della Procura su un’eventuale richiesta di rinvio a giudizio o di archiviazione.

I familiari dei due anziani si sono affidati all’avvocato Nicola Di Mario.