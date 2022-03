Vuole rivedere un'amica a Roma, anziana "fugge" in treno da Fontivegge senza dire nulla ai parenti

Voleva andare a trovare un'amica che vive a Roma, così un'anziana signora perugina ha preso il treno alla stazione di Fontivegge alla volta della capitale, ma senza avvertire nessuno. Destano panico e preoccupazione nei parenti che non l'hanno trovata a casa.

Ad accorgersi dell'allontamento della signora di 84 anni, è stato il fratello, il quale preoccupato per le gravi condizioni di salute della sorella, si è rivolto alla Polizia ferroviaria con la speranza di trovarla prima che potesse accaderle qualcosa.

I poliziotti si sono immediatamente attivati per le ricerche e grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti in stazione, hanno notato che la nonnina era salita su un treno regionale diretto a Roma. Avuta conferma dal capotreno della sua presenza a bordo, l’anziana signora è stata fatta scendere a Terni e presa in consegna dagli agenti della Polfer e da quelli di Perugia, e poi con il ricongiungimento con i parenti.