Anziana esce di casa per comperare il dolce della domenica e si perde, soccorsa dalla Polizia

Personale delle Volanti della Questura di Perugia ha soccorso un'anziana signora che vagava, in periferia, in stato confusionale.

Un cittadino ha segnalato la presenza della signora alla Sala Operativa della Questura e gli agenti della Volante sono riusciti a rintracciarla in pochi minuti. Hanno avvicinato la donna e hanno cominciato a parlare con lei.

L’anziana appariva tranquilla seppur spaesata, ma grazie al dialogo con gli agenti è riuscita a comunicare loro l'indirizzo di residenza e il contatto di una nipote. Una volta contattata la nipote diceva che quello era il giorno libero della badante e che lei li avrebbe raggiunti immediatamente.

Agli agenti la donna ha detto di erssere uscita di casa per comperare dei dolci. I poliziotti hanno riaccompagnato la donna a casa e si sono intrattenuti con lei fino all'arrivo della nipote, contribuendo a far trascorrere del tempo in tranquillità l'anziana donna, raccomandandole di non uscire di casa da sola.

