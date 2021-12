Tutta la notte passata per terra dopo una caduta, 91enne salvata dalla Polizia

Una signora di 91 anni è caduta da sola in casa e ha passato la notte stesa a terra, non riuscendo a rialzarsi, fino all'intervento della Polizia.

Gli agenti, impegnati nei controlli del territorio e per il rispetto delle norme anti Covid, sono stati chiamati da una donna che li informava del fatto che una sua conoscente non rispondeva alle chiamate e che la porta della sua abitazione non si apriva perché era stato inserito il chiavistello dall’interno.

I poliziotti hanno raggiunto l'abitazione e dopo aver forzato il chiavistello sono entrati, trovando l'anziana che, caduta dalla sera prima, era stesa a terra senza riuscire ad alzarsi.

Dopo essere stata visitata dal personale del 118 che l’ha trovata in buone condizioni di salute, l'anziana ha ringraziato gli agenti.