Va a fare la spesa e viene colta da un malore, soccorsa dalla Polizia mentre vaga in stato confusionale

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hano soccorso una donna in difficoltà in via Gallenga, dove stava vagando in stato confusionale.

La signora, una cittadina greca di 68 ani, è stata segnalata da alcuni passanti e dopo pochi minuti è stata avvicinata dagli agenti che le hanno chiesto se avesse bisogno di aiuto e come mai si trovasse lì. La 68enne, però, non è riuscita a fornire una risposta chiara agli operatori, mostrando subito evidenti difficoltà. I poliziotti hanno quindi richiesto l’intervento del personale del 118.

Mentre il personale sanitario era intento a prestare le prime cure alla donna, gli agenti sono stati avvicinati da una conoscente dell’anziana che ha fornito loro il numero di telefono del compagno della donna.

I poliziotti hanno quindi contattato l’uomo che ha spiegato che la compagna era uscita a fare la spesa con la propria auto e che, verosimilmente, era stata colpita da un malore.

Dopo averlo tranquillizzato sulle condizioni di salute della signora, gli operatori l’hanno informato che la 68enne era stata accompagnata presso il Pronto soccorso di Perugia.