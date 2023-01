Perugia, esce di casa e sparisce nel nulla: ritrovata dopo una notte di ricerche

Aggiornamento: la donna è stata ritrovata intorno alle 11 di giovedì 5 gennaio dai carabinieri. E' in buone condizioni.

Ricerche in corso dalla serata di mercoledì 4 gennaio per ritrovare una 82enne scomparsa. In azione i vigili del fuoco e i carabinieri di Perugia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti l'82enne, alla guida della propria auto, si sarebbe dopo essere andata alla farmacia di via dei Filosofi.

Dalle 6 di giovedì 5 gennaio in azione anche la Ucl (Unità Comando Locale) di Perugia. Al momento, spiegano dai vigili del fuoco, le ricerche nella zona della localizzazione del telefono hanno dato esito negativo.