"Tuo figlio e tua nuora hanno avuto un incidente, bisogna pagare l'avvocato", anziana raggirata dai truffatori

Una donna di 87 anni, di Perugia, è stata contattata da un utente sconosciuto, il quale l’ha informata che il figlio aveva avuto un incidente stradale insieme alla moglie e si trovavano ricoverati all’ospedale in gravi condizioni. Per impedirne conseguenze spiacevoli avrebbe dovuto consegnare denaro e gioielli ad un presunto avvocato che si sarebbe portato a casa a ritirare i soldi.

L'anziana ha consegnato all’uomo che si è presentato alla porta 500 euro in contanti e alcuni monili d’oro in suo possesso. A quel punto questi si era allontanato facendo perdere le proprie tracce. Solo dopo la donna ha chiamato la nuora scoprendo di essere stata vittima di una truffa. Compreso l’accaduto, la nuora ha immediatamente allertato la Polizia di Stato.

I poliziotti, dopo aver tranquillizzato la donna e aver constatato che non aveva bisogno delle cure dei sanitari, hanno raccolto tutti gli elementi utili per lo sviluppo delle indagini, invitando la vittima a recarsi presso gli uffici della Questura per formalizzare la denuncia.