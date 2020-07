Perugia, donna di 85 anni investita in via Settevalli: ricoverata in ospedale

Anziana investita in via Settevalli mentre attraversa la strada. La donna di 85 anni è stata soccorsa dal 118 e ora è ricoverata nel reparto di Ortopedia dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia con una prognosi di 40 giorni per la frattura del femore. L'incidente si è verificato nella mattinata di sabato. Sul posto gli agenti della polizia municipale di Perugia.

