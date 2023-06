"Mi hai fotografato mentre butto la spazzatura", anziana fatta cadere a terra e minacciata: coppia a giudizio

Marito e moglie sotto processo per l’aggressione a un’anziana condomina, convinti che li avesse fotografati mentre buttavano la spazzatura, mentre la donna stava solo parlando al telefono con la figlia.

I due imputati, difesi dell’avvocato Paolo Maria Codovini, sono accusati, rispettivamente di avere “nel corso di una discussione tra condomini, ponendosi con le braccia sui fianchi e con le gambe divaricate dinanzi a ..., di anni 71, le sbarrava il passaggio e la minacciava con la frase ‘dammi i tuoi dati che ti denuncio’, impedendole di rientrare all’interno della propria abitazione”. Secondo l’accusa la lite sarebbe nata per futili motivi, allorquando l’altra imputata “che si trovava con lui, riteneva di essere stata fotografata” dalla persona offesa “mentre buttava la spazzatura e di avere approfittato di circostanze, in riferimento all’età della persona offesa che risultava ultra settantenne, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”.

Altra accusa riguarda l’azione che l’imputata avrebbe fatto nei confronti della donna “facendola cadere a terra mediante uno sgambetto”, cagionando lesioni personali consistite in “contusione rachide dorso – lombare, ginocchia bilateralmente, contusione zigomo dx”, dalle quali derivava una malattia di durata non inferiore a giorni 15 giorni e la rottura degli occhiali. La donna aveva provato a difendersi, sostenendo che “per me puoi fare quello che vuoi, non mi interessa”, ma non era servito. L’imputata l’avrebbe anche accusata di essere razzista e che la foto l’aveva scattata perché erano stranieri.

La vittima, costituitasi parte civile tramite l’avvocato Adelinda Moretti, sarebbe stata prima aggredita verbalmente dalla coppia, che avrebbe urlato farsi come “io lavoro, io abito in questo palazzo, faccio quello che voglio, io ci butto quello che voglio” ed ancora “sei fortunata ad aver incontrato noi, se incontravi un tunisino o un marocchino quelli ti uccidevano! Questo è successo perché non hai chiesto se abito in questo palazzo, dovevi chiedere se abito in questo palazzo”. E poi minacciata con la frase “dammi i tuoi dati che ti denuncio”. Dopo essere stata sgambettata, inoltre, la signora cadeva “sul cofano posteriore della macchina degli imputati, cadeva rovinosamente a terra. A seguito dell’urto contro il cofano, gli occhiali da vista indossati da ..., si spaccavano in due pezzi”. L’imputata, cercando di sviare la vittima, le diceva che era inciampata su un tombino.

Dopo quel giorno e avendo saputo che anche altri condomini hanno avuto a che ridire con la coppia, ecuadoriana, “per paura di incontrare nuovamente gli imputati, soprattutto dopo che è venuta a conoscenza che gli stessi vivono nel palazzo accanto al suo, evita di uscire di casa ed esce solo se indispensabile e solo se in compagnia di qualcuno, perché ha il timore di poter essere nuovamente aggredita”, fino alla decisione di trasferirsi in un altro appartamento.