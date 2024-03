Antibiotico non somministrato dopo l'intervento estetico, infermiera nei guai

La Procura contabile dell’Umbia ha citato in giudizio una infermiera difesa dagli avvocati Ivano Briganti e Francesco Caponeri, per la condanna al pagamento, in favore della Azienda unità sanitaria locale Umbria 1 di 16.669,72 euro a titolo di risarcimento del danno conseguente ad errore medico.

Secondo la Procura contabile l’infermiera avrebbe omesso la somministrazione di antibiotico ad una paziente dopo un intervento di chirurgia estetica ricostruttiva eseguito “nel tentativo di emendare gli antiestetici esiti cicatriziali residuati da un incidente stradale”.

I giudici contabili hanno sottolineato, però, che le competenze del personale infermieristico riguardano diverse fasi di preparazione all’operazione e altre nel post operatorio, seguendo scrupolosamente le check list predisposte. L’infermiere “deve rispettare scrupolosamente quanto previsto dalla procedura, intervenendo attivamente per risolvere eventuali problemi, come la mancanza di documentazione sanitaria o la mancata cui le problematiche rimangano aperte, ogni singolo essendo garantito il suo svolgimento nella massima sicurezza”. E questo avrebbe fatto l’infermiera citata e “non può essere, pertanto, imputata la mancata somministrazione di un antibiotico non prescritto, ancorché si trattasse di adempimento in linea con la prassi preoperatoria in auge, poiché la prescrizione era atto spettante alla competenza di un medico”.

Per i giudici la mancanza di prescrizione di un antibiotico avrebbe dovuto allarmare l’infermiera, ma non spettava a lei né la prescrizione né la somministrazione. Ne consegue che, seppure non esente da colpa, l’infermiera non ha “fornito alcun idoneo contributo causale alla verificazione del fatto dannoso”, cioè l’infezione e il danno procurato alla paziente.