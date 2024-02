Comune e Soprintendenza bocciano l'antenna "mimetica" sul Trasimeno, ma il Tar l'approva

Comune di Magione e Soprintendenza bocciano l’installazione di una nuova antenna di telefonia a San Feliciano, ma il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria dà ragione alla società di telefonia mobile.

Il ricorso è stato presentato da Wind Tre s.p.a., difesa dall’avvocato Giuseppe Sartorio, contro la decisione del Comune di Magione, difeso dall’avvocato Alessandro Formica, e Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, chiedendo l’annullamento della determinazione comunale con la quale è stata negata l’autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto di telefonia mobile a San Feliciano, su area già destinata dalla pianificazione di settore alla realizzazione di un'infrastruttura multigestore.

Nel ricorso si fa presente che “la localizzazione veniva prescelta in ragione della necessità di osservare la pianificazione di settore” già predisposta come “aggiornamento del piano antenne 2019” e che l’area era stata già individuata per accogliere un’antenna unica, rispetto ai singoli ripetitori installati negli anni. L’Arpa aveva rilasciato “parere radioprotezionistico favorevole a condizione” che fossero “attivate le procedure di collaudo, ovvero i valori di campo elettromagnetico attesi siano riscontrati tramite misure di post-attivazione dell’impianto”.

Quanto alla autorizzazione paesaggistica “veniva evidenziata, in merito allo stato dei luoghi, la presenza di analoga infrastruttura di rete a poca distanza, non utilizzabile in cositing, e che la porzione in elevazione del palo, pur se non mitigata dalla vegetazione circostante, sarebbe stata visibile solo da alcuni tratti della costa lacustre” e la commissione comunale per la qualità architettonica “esprimeva parere favorevole, con la prescrizione di verniciare il palo di color grigio cielo opaco”.

A settembre del 2022, però, la Soprintendenza dava parere negativo perché “eccessivamente impattante” in quanto piazzata in cima ad una collina e con un’altezza “pari a 24 metri … che ... interferisce con le principali visuali paesaggistiche”. La società ribatteva che il progetto “rappresentava scelta obbligata in funzione della necessaria condivisione dell’infrastruttura tra più operatori e delle esigenze di irradiazione del segnale; ad avviso dell’istante le uniche mitigazioni paesaggistiche compatibili con le esigenze tecniche sarebbero state rappresentate da una determinata colorazione del palo e dalla piantumazione di vegetazione arbustiva”. Il tutto inutilmente.

Per i giudici amministrativi “il motivo è meritevole di accoglimento” nella parte in cui si dice che il Comune di Magione non ha espresso una posizione propria, ma si è adeguato a quanto riportato dalla Soprintendenza, difettando quindi nelle motivazioni per il rigetto della domanda, con conseguente annullamento della determina comunale.