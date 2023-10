Omicidio Kercher, la Cassazione annulla (con rinvio) la condanna di Amanda Konx per calunnia

L'omicidio Kercher è una vicenda che ha segnato profondamente la città di Perugia e che vivrà un nuovo capitolo giudiziario (si arriva a 9 gradi di giudizio già svolti sommando anche il procedimento a carico di Rudy Guede) dopo la decisione della Cassazione di annullare con rinvio alla Corte d'appello di Firenze la sentenza di condanna di Amanda Knox per la calunnia nei confronti di Patrick Lumumba.

Amanda Knox è stata condannata a tre anni di reclusione (l'unica condanna in carico alla statunitense) per la calunnia nei confronti di Patrick Lumumba, indicato nel corso di un interrogatorio come presente all'omicidio di Meredith Kercher se non proprio l'assassino.

I giudici romani hanno disposto un nuovo processo, a Firenze sulla base di una pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo che aveva riconosciuto la violazione del diritto di difesa della giovane statunitense.