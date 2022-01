Anno giudiziario, il procuratore Sottani: "Con la pandemia aumentati i reati da codice rosso e quelli informatici"

Violenze in famiglia o di genere, piaga delle droga tra i minori, morti sul lavoro, allarme furti in abitazione e occhio attento sul crimine organizzato.

È quanto ha sostenuto il procuratore generale presso la Corte d’appello Sergio Sottani in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario in Umbria.

“Inquietante la situazione della criminalità minorile, espressione di un disagio che da anni investe la regione – ha detto Sottani - Dai dati pubblicati dalla Regione Umbria nell’anno 2020 emerge un preoccupante aumento di consumo di sostanze stupefacenti tra gli adolescenti, così come il numero di ricoverati di adolescenti, a causa del consumo di sostanze stupefacenti, supera la media nazionale”.

Preoccupa anche l’incremento dei reati che rientrano nel “Codice Rosso”: “Si è in presenza, sia pure in termini limitati, di un aumento dei procedimenti iscritti per maltrattamenti e stalking – ha detto Sottani - In argomento è stato sottoscritto dalle Procure del distretto e si è in attesa della stipula definitiva, del Protocollo unico regionale per la realizzazione del sistema regionale di contrasto alla violenza di genere”.

Le misure di controllo imposte alla pandemia hanno prodotto, come la diminuzione della mobilità, “l’effetto indiretto di una diminuzione dei reati contro il patrimonio, ma rimane alta la preoccupazione per i furti in abitazione, cioè per i reati di maggiore allarme sociale in tema di tutela della proprietà individuale e della libertà personale” ha proseguito il procuratore, ricordando anche che la pandemia ha fatto aumentare l’uso di internet per tanti settori e di conseguenza sono aumentati anche “i reati in materia informatica; sempre più internet si presta ad essere la nuova frontiera del crimine per la sua velocità di trasmissione e per la possibilità di anonimato”.

Per il procuratore Sottani “un capitolo apposito va riservato al tema della criminalità organizzata nella regione. Ai pericoli rappresentati dalla sua infiltrazione nelle attività di ricostruzione ancora in atto dopo l’evento sismico del 2016, si aggiungono quelli collegati ai finanziamenti pubblici previsti per far fronte alla terribile crisi economica determinata dalla situazione sanitaria – dice Sottani - La regione, proprio per la sua immagine di ‘zona franca’, si presta all’effettuazione di operazioni di riciclaggio e reimpiego di proventi derivanti da attività delittuosa, oltre che per lo svolgimento di attività di prestazione di servizi illeciti, da parte di professionisti nel territorio comunque collegati ad associazioni mafiose. Per scoprire la cosiddetta ‘mafia silente’, è indispensabile un’elevata professionalità delle forze di polizia e dell’autorità giudiziaria, capaci entrambi di captare i reati spia e di saper interpretare i sintomi dell’eventuale manifestazione dei fenomeni di infiltrazione”.

In tema di criminalità organizzata, il procuratore Sottani ha voluto parlare anche di “criminalità etnica, anche se sul punto non vengono segnalate associazioni qualificabili come espressive di mafie etniche, tuttavia nella regione Umbria proseguono nella loro attività delinquenziale gruppi criminali di matrice etnica che occupano stabilmente settori legati al traffico di sostanze stupefacenti, a reati contro il patrimonio ed allo sfruttamento della prostituzione”.

Il procuratore Sottani ha voluto anche esprimere un "commosso pensiero al collega Dario Razzi, che ci ha abbandonato dopo una dolorosa malattia nell’autunno del 2020. Un pensiero di vicinanza che va esteso a tutti i familiari di magistrati, avvocati, personale amministrativo e di polizia giudiziaria che ci hanno lasciato in quest’ultimo anno".