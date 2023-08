Tragedia in vacanza, turista di Perugia annega tra gli scogli a Cattolica

Tragedia sulla spiaggia di Cattolica dove, nel primo pomeriggio di oggi, è annegata una donna di 75 anni, straniera, ma da anni residente a Perugia.

La donna era in vacanza con la figlia ed è entrata in mare per fare il bagno. Ad un certo punto la figlia non ha più visto la madre e ha dato l'allarme.

Il suo corpo è stato notato incastrato tra gli scogli. Con estrema difficoltà è stata recuperata e il personale del 118, arrivato sul posto con ambulanza e auto medicalizzata, è stato trasportato sul frangiflutti in un disperato tentativo di far ripartire il cuore della 75enne per poi portarla a riva e proseguire le manovre di rianimazione.

Nonostante tutti gli sforzi il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso e, sul posto, è intervenuta la Capitaneria di Porto per le pratiche di rito e per informare il pubblico ministero di turno.