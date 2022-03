Capriolo incastrato in una recinzione metallica, intervento dei volontari di Wild Umbria

I volontari di Wild Umbria sono intervenuti oggi per salvare un capriolo in difficoltà nella zona dello spoletino. Giunti sul posto si sono trovati di fronte ad una situazione difficile: il capriolo era completamente incastrato tra le maglie della rete metallica che aveva ceduto per via della caduta di un albero.

L’animale nel tentativo di liberarsi, oltre che essersi incastrato ulteriormente, sì è causato una brutta frattura ad una delle zampe posteriori!

I volontari si sono immediatamente messi a l’opera per liberarlo e attualmente l’esemplare è stato portato in Ovud.

"Quando vengono posizionate delle reti in luoghi boschivi è assolutamente necessario controllarle e fare opere di manutenzione altrimenti con l’incuria può accadere ciò che è capitato oggi" consigliano i volontari di Wild Umbria.