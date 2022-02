San Sisto, c'è un gufo da salvare. In azione i volontari di Wild Umbria

I volontari di Wild Umbria sono intervenuti a San Sisto, quartiere periferico di Perugia, per un volatile selvatico in difficoltà.

"Questa mattina ci arriva una telefonata da San Sisto con la quale ci viene segnalata la presenza di un gufo comune (Asio otus) in difficoltà; partiamo immediatamente e al nostro arrivo c’è lui, che ci guarda con questi grandi occhi giallo-arancio - scrivono sui social i volontari - In questo momento, i veterinari dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico di Perugia, lo stanno visitando. Speriamo non sia nulla di grave!".

Nei giorni scorsi, sempre a San Sisto, era stata segnalata una poiana sfuggita ai proprietari, vista aggirarsi sui tetti dei palazzi e delle case.