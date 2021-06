Passeggiata a "sei zampe" con gli amici pelosi alla Villa del Colle del Cardinale

Organizzata dall'associazione Pet's sweet home Perugia è in programma per il 13 giugno alle 8.30

La Villa del Colle del Cardinale ha riaperto e subito con entusiasmo l'associazione Pet's sweet home Perugia propone una passeggiata a "sei zampe" con i fedeli amici pelosi.

"Abbiamo deciso di proporre un calendario di attività che sposasse molteplici interessi, in grado di configurare gli spazi come luoghi di incontro, di scambio, di dialogo e di formazione. Abbiamo pensato ai bambini, alle famiglie, ai professionisti, agli amatori, agli studiosi. Abbiamo aperto le porte alla musica, allo sport, al territorio", così la nuova direttrice della Villa del Colle de Cardinale, Ilaria Batassa, ha parlato del calendario di appuntamenti che arricchirà questa estate 2021.



Proprio in questa ottica si inserisce “La Passeggiata a Sei Zampe”, evento di beneficenza organizzato dall'associazione Pets' Sweet Home Perugia per raccogliere fondi destinati a curare e salvare animali.

Normalmente l'accesso con i cani nelle aree museali non è consentito, per cui chi intende fare una visita ha sempre il problema annoso del rinunciare o entrare uno alla volta. Invece nel Parco della Villa (a pochi chilometri da Perugia) i nostri amici a quattro zampe sono i benvenuti non solo per questa giornata specifica ma per tutto l'anno.

La passeggiata si svolgerà domenica 13 giugno ( Villa del Colle del Cardinale, strada per S. Antonio, n.47, Colle Umberto, Perugia) a partire dalle 8:30: sarà una buona occasione per stare insieme dopo tanto tempo, per conoscere la meraviglia naturalistica del Parco e, soprattutto, per fare del bene. Potete essere dei nostri anche senza amici a quattro zampe.

Informazioni e prenotazioni: 3491783668