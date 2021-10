Animali maltrattati e denutriti, allevatore sotto processo per la morte di un cavallo

Animali maltrattati, denutriti, senza riparo, tenuti in una proprietà piena di rifiuti, vecchi oggetti, con stalle e ricoveri che cedevano a pezzi. È quanto si sono trovati di fronte gli addetti del servizio veterinario dell’Asl, chiamati a fare un sopralluogo in un terreno con allevamento di animali nel comprensorio di Gubbio.

Dal quel sopralluogo è poi partita la denuncia del proprietario, difeso dall’avvocato Rossano Monacelli, e il processo per maltrattamento di animali, in particolare di due cavalli custoditi all’interno “di una proprietà con una struttura di ricovere risultata priva di lettiera adeguata e asciutta; quest’ultima ricoperta interamente da feci, impediva sia il decubito degli animali che il loro movimento. Gli spazi adiacenti al ricovero presentavano accumulo di materiali non pertinenti all’allevamento, quali porzioni di recinzioni, bandoni di lamiera, pelli di agnelli, pali di legno nonché erba alta”.

Uno dei cavalli “presentava uno stato evidente di denutrizione deducibile dai seguenti parametri riscontrati: pelvi e groppa prominenti, posteriore incavato, ma con pelle non tesa, costole facilmente visibili, linea dorsale prominente con pelle infossata su entrambi i lati, stato del sensorio depresso e sofferente, mantello sporto e non curato”.

Secondo i veterinari dell’Asl che erano intervenuti l’animale presentava anche una lesione, infetta perché non curata, alla zampa posteriore destra, con evidenti difficoltà motorie. Il cavallo veniva trovato morto pochi giorni dopo l’ispezione del servizio veterinario pubblico.

Nella proprietà erano presenti “alcuni cani custoditi in recinti privi di cuccia e sprovvisti di tettoie per la protezione dalle intemperie; recinti aventi reti di contenimento fatiscenti e accumulo di materiali non pertinenti all’allevamento”.