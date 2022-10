Umbria, cani fantasma e canili senza autorizzazione sanitaria: raffica di sanzioni dei Carabinieri forestali

Novemila euro di multa per aver tenuto male alcuni cani in strutture private. Le sanzioni sono state comminate a cinque persone dai Carabinieri Forestali di Allerona dopo una serie di controlli in vari canili nei comuni di Ficulle e Monteleone di Orvieto.

I militari hanno redatto 47 verbali amministrativi, per un importo complessivo di circa 9.000 euro a carico di titolari di canili e detentori dei cani.

In tutto sono stati controllati quattro canili e 120 cani, per la maggior parte utilizzati per l’attività venatoria dalle squadre di caccia al cinghiale.

Le irregolarità hanno riguardato (in due casi) la mancanza della prescritta autorizzazione sanitaria del canile, nonché la mancata identificazione e registrazione all’anagrafe canina di 35 cani e l’omessa comunicazione al servizio veterinario dello smarrimento, morte e cessione di 10 cani.