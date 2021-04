Trovato ferito e subito soccorso da WildUmbria uno splendido esemplare di Svasso maggiore

Un esemplare di Svasso maggiore, un uccello acquatico presente nella regione, è stato soccorso da una volontaria di WildUmbria.

"Uno degli uccelli acquatici più belli presenti in Umbria, protagonista di rituali di accoppiamento complessi e spettacolari da osservare, è stato recuperato oggi pomeriggio da una volontaria della nostra associazione. Si tratta di uno svasso maggiore (Podiceps cristatus) - si legge in un post dell'associazione - Il sangue che vedete proviene principalmente dal becco, potrebbe infatti essere stato vittima di un incidente stradale. Vi terremo aggiornati, come sempre siamo al lavoro per voi cittadini e per i nostri animali".

