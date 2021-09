Capriolo cade nel canale della centrale idroelettrica di Montemolino: salvato dai vigili del fuoco

Una brutta disavventura ma per fortuna solo un grande spavento per un capriolo caduto oggi (sabato 4 settembre) in un canale nella frazione tuderte di Montemolino, dove è intervenuta per salvarlo una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Todi.

L'animale era caduto nel canale artificiale in cui defluisce l’acqua della locale centrale idroelettrica. Per la cattura il cervide è stato sedato in collaborazione con il personale dell'associazione WildUmbria: ora sta bene e dopo le cure del caso è stato rilasciato nel bosco vicino.