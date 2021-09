LA SEGNALAZIONE Ancora vandalismo al parco Chico Mendez di Perugia

Gallery



Ancora una volta un atto vandalico, probabilmente di qualche banda di sciagurati che approfittano del buio per dare sfogo a non si quale represso istinto. Ancora una volta è stata divelta la casetta di scambio per libri posizionata nei pressi dell'entrata da Via Guerra del parco Chico Mendez di Perugia - zona Cortonese. In precedenza la stessa casetta, già oggetto di vari deturpamenti, era stata data alle fiamme. Stavolta è stata recuperata e messa da parte dai volontari di Natura Urbana, in attesa di un nuovo ripristino. Evidentemente i cartelli appena istallati che invitano a depositare i rifiuti nei cassonetti hanno fatto scattare qualche strana voglia di avventura. Speriamo che le telecamere di sorveglianza della zona possano dare indicazioni per individuare e punire i colpevoli. Nei giorni scorsi nella stessa zona qualcuno ha smontato due barre della ringhiera del percorso pedonale verso l'ingresso del Minimetrò e le ha depositate a qualche metro.