Ancora un furto al supermercato, denunciato 32enne

Ancora un furto di generi alimentari in un supermercato. Questa volta il fatto è successo a Porta Pesa. Al negozio, l'addetto alla sicurezza aveva notato un uomo prendere prodotti dallo scaffale e metterli in uno zaino. Per poi tentare di allontanarsi. L'addetto lo avevo seguito per avere indietro la merce. Nel frattempo è arrivata la polizia. Gli agenti lo hanno perquisito, hanno recuperato la merce, poi lo hanno denunciato. È un 32enne liberiano