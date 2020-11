Anche ad Assisi in alcune farmacie private è possibile sottoporsi ai test anti-Covid

Anche in alcune farmacie della città è possibile sottoporsi ai test sierologici gratuiti grazie a un accordo tra Regione e Federfarma. Si tratta di uno screening importante per la ricerca degli anticorpi Sars-CoV-2 riservato a studenti e familiari conviventi e utile in questo momento difficile per contribuire alla gestione della pandemia.

Il test va prenotato direttamente in farmacia ed è necessario esibire la prescrizione del proprio medico di base a cui verranno inviati i referti che saranno inseriti anche sulla piattaforma del servizio sanitario regionale. Per conoscere le farmacie aderenti basta consultare il sito di Federfarma