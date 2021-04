Scontro tra due auto sulla E45: traffico bloccato in direzione Cesena

Ancora in corso di accertamento le dinamiche incidente, il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità tra gli svincoli di Ripabianca e Casalina

Scontro tra due vetture nella mattina di oggi ( venerdì 16 aprile) e traffico provvisoriamente bloccato sulla E45 in direzione Cesena tra gli svincoli di Ripabianca e Casalina. Ancora in corso di accertamento le dinamiche incidente, avvenuto al chilometro 52,8 della strada statale 3bis “Tiberina”, mentre iI personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità con il traffico che ha ripreso a scorrere così regolarmente.