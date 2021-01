Lavori a Collestrada, chiuse le rampe di accesso per Assisi e Cesena sulla E45

Accessi chiusi sulla superstrada da oggi dino a sabato 30 gennaio, a causa dei lavori di ripristino della pavimentazione della strada statale 75 “Centrale Umbra” in prossimità dell’innesto E45 a Collestrada.

Per consentire l’esecuzione dei lavori di chiusura di buche e parti di asfalto rovinate, sono state disposte delle limitazioni al traffico con la chiusura delle rampe per i veicoli provenienti da Assisi/Foligno e diretti verso Cesena e per i veicoli provenienti da Cesena e diretti verso Assisi/Foligno.

Anas consiglia di proseguire sulla E45 in direzione Roma e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Ponte San Giovanni.

Inoltre è chiuso lo svincolo di Ospedalicchio in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Perugia. In alternativa è possibile utilizzare lo svincolo di Ospedalicchio Sud.

Il transito lungo la SS75 “Centrale Umbra” tra Ospedalicchio e Collestrada sarà sempre consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata libera.