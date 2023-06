Anarchici, nuovo rinvio per la sorveglianza speciale a Fabiani

Nuova udienza in tribunale a Perugia per Michele Fabiani, anarchico spoletino coindagato con Alfredo Cospito nell'inchiesta Sibilla su una presunta istigazione a delinquere con finalità di terrorismo. Per lui la Procura della Repubblica di Perugia aveva chiesto l'applicazione della sorveglianza speciale. Nell'udienza di oggi, i giudice della sezione applicazione delle misure cautelari ha preso atto della formazione del nuovo collegio e nuovamente aggiornato al 30 giugno per discutere la richiesta dell'ufficio diretto da Raffaele Cantone. La precedente udienza di aprile era stata rinviata per l'incompatibilità del collegio, poiché due dei tre componenti, in sede di Riesame, avevano giudicato la richiesta di revoca di misure cautelari a carico proprio di Fabiani e di Cospito, e di altri due indagati. Riesame che aveva revocato le misure.

Fuori dal tribunale, presidio di solidarietà a Fabiani e Cospito e contro 41 bis e sorveglianza speciale.