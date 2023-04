Anarchici, la Procura chiede la sorveglianza speciale per un militante

La Procura della Repubblica di Perugia ha fatto richiesta della misura preventiva della sorveglianza speciale a carico di un esponente anarchico spoletino, indagato con Alfredo Cospito, nell'inchiesta Sibilla. Michele Fabiani, all'epoca, fu destinatario di una custodia cautelare agli arresti domiciliari, recentemente revocata dal Tribunale del Riesame. Per Cospito, gia in carcere, venne disposto l'arresto. Nell'inchiesta veniva ipotizzata l'istigazione a delinquere con l'aggravante delle finalità terroristiche. Fabiani è stato coinvolto anche in altre inchieste relative all'eversione di matrice anarchica.

L'udienza di oggi è stata rinviata per incompatibilità dei giudici.