IL METEO | L'esperto di Alessio Onori di 3B Meteo: "Torna il maltempo e qualche fiocco in Appennino"

Riceviamo la nota sulle previsioni meteo elaborato dal partner di Citynews, ovvero www.3bmeteo.it, per Perugia e Terni.

di Alessio Onori di 3B Meteo.

Dopo settimane di dominio assoluto, l'alta pressione inizierà lentamente a cedere nel corso dei prossimi giorni, lasciando spazio nel fine settimana al passaggio di una perturbazione nord atlantica in grado di riportare delle piogge anche sull'Umbria di moderata entità.

Nel dettaglio per la seconda parte della settimana avremo un contesto meteo variabile con ventilazione meridionale in graduale rinforzo fino a venerdì quando avremo delle raffiche anche piuttosto sostenute. Saranno possibili annuvolamenti a tratti anche consistenti con qualche breve e sporadico piovasco, più probabile tra Valtiberina ed eugubino-gualdese.

Le temperature graviteranno ancora su valori miti per la stagione ed anche le minime tenderanno ad aumentare per la maggior presenza di nubi, riducendo il rischio di gelate notturne, al più limitate alle conche interne appenniniche. Sabato e domenica assisteremo al transito della perturbazione, che porterà piogge deboli/moderate alternate a delle brevi pause asciutte. Le temperature resteranno su valori più tipici del tardo autunno, con nevicate in Appennino a quote inizialmente elevate (2000 mt circa) in calo verso i 1500/1600 metri nella giornata di domenica quando le temperature caleranno di qualche grado.

Per la città di Perugia cielo generalmente nuvoloso a tratti anche molto nuvoloso, con solo delle parziali e temporanee aperture. Precipitazioni in arrivo tra sabato e domenica a tratti moderate. Valori termici compresi tra 6/8 gradi per le minime e 12/13 per le massime, in modesto calo nel fine settimana.

Per la città di Terni settimana con tempo variabile in cui si alterneranno annuvolamenti a tratti compatti alternati a schiarite anche ampie, almeno fino a venerdì. Minime tra 6 e 9 gradi, massime fino a 15/16 gradi. Peggiora tra sabato e domenica con piogge deboli/moderate intermittenti e temperature in moderato calo.