Il grande caldo, il dossier 3Bmeteo: tutte le temperature record in Italia e in Umbria. Appennino a 30 gradi

ONDATA DI CALDO ECCEZIONALE, PICCHI DI 46-47°C - In queste ore l'Umbria e l'Italia stanno sperimentando un'ondata di caldo africano eccezionale, in particolare il Centrosud dove numerose località hanno raggiunto se non superato i 40°C. I dati parlano chiaro:"picchi di ben 46-47°C - secondo i rilievi di 3bmeteo.com - sono stati registrati nell'area tra Mazara del Vallo e Sciacca, 41°C nell'hinterland di Palermo e Catania, quasi 43°C a Caltanissetta; in Sardegna punte di 45-46°C nel Campidano-Inglesiente, mentre nel Nuorese sono stati sfiorati i 43°C a 600m di quota. In Campania segnaliamo i quasi 41°C di Benevento".

Ma per l'esperto di 3bmeteo, Ferrara, “Canicola opprimente anche al Centro”: in Umbria spetta a Terni la provincia più rovente con picchi vicini ai 40 gradi, come a Viterbo, Grossetatano e Aquilano. "A Roma nei quartieri est raggiunti i 41°C (addirittura registrati 42.9°C a Roma Macao); Roma Ciampino ha battuto il record per il mese di luglio con 40°C, superando il precedente record di 39,6° del 1946, mentre la stazione di Urbe con 40°C ha eguagliato il record storico del 1983"

GRAN CALDO ANCHE IN APPENNINO, ZERO TERMICO INTORNO AI 5000M - “Temperature pazzesche anche in montagna” - prosegue Ferrara di 3bmeteo.com - con punte di 38°C a 700-800m, come nel caso dell'appennino umbro-marchiagiano, L'Aquila e Campobasso, fino a 28-29°C a 1700-1800m di quota come nel caso del Terminillo e Campocatino (Lazio) e del Monte Scuro (Calabria) e addirittura 31°C a 1800m sull'Etna. "Lo zero termico è inevitabilmente a quote decisamente elevate, fino a 5000m di quota.”