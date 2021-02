L'ANALISI Lo scienziato Luca Gammaitoni: "Siamo in piena terza ondata: test a tappetto e vaccino subito"

Pubblichiamo l'intervento-analisi del docente di Fisica dell'Università degli Studi di Perugia, Luca Gammaitoni, sull'evoluzione della pandemia in Umbria. Il professore ha spiegato che siamo in balia della terza ondata. Ecco cosa fare per arginarla

*******

di Luca Gammaitoni - Università degli Studi di Perugia

Esattamente un mese fa in Umbria avevamo la curva dei contagi illustrata in figura in alto. Imprudentemente avevo azzardato due possibili previsioni: una ottimista (curva verde) e una pessimista (curva rossa). Come vedete, si è purtroppo realizzata (con notevole precisione peraltro) la predizione pessimista.Purtroppo oggi ci troviamo nel mezzo della terza ondata, con contagi ancora in forte aumento. Per la terza volta a distanza di pochi mesi ci troviamo ad aspettare con ansia il punto di flesso che non è ancora in vista. Che c’è da fare? Quattro cose semplici:

1) Distanziamento sociale e uso mascherine (l’avete già sentita?). Non c’è variante che tenga. Questa è la prima misura. Sempre questa.

2) Test a tappeto (il costo dei tamponi rapidi è crollato e alcune amministrazioni li stanno offrendo gratis ai cittadini). Vanno fatti a tutti ma proprio tutti e, poi, pronto isolamento dei positivi.

3) Tracciamento dei contatti (che fine ha fatto Immuni?! Ma perchè ci si dimentica subito di tutto in questo paese?!)

4) Vaccini. Vaccini. Vaccini. Ora, non tra un anno!