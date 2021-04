Plastic free, raccolti oltre 600 chilogrammi di rifiuti grazie al lavoro di centinai di volontari

Plastic Free Onlus centra ancora una volta il bersaglio e raccoglie oltre 600 chili di rifiuti, grazie all'aiuto di centinaia di persone impegnate nella raccolta.

A Perugia, dove hanno lavorato 115 volontari, sono stati raccolti 600 chilogrammi. Per la referente Stella Blancardi "tante le cose che mi hanno emozionata, dalla partecipazione di alcuni assessori del Comune di Corciano, Carlotta Caponi e Andrea Braconi, che dimostrano grande sensibilità e mi sostengono come pochi. Alla forza e alla determinazione dei volontari che, nonostante la pioggia, hanno continuato con amore la loro missione come un vero esercito. Sono molto grata a tutti loro".

Plastic Free Onlus e? un’associazione di volontariato nata il 29 luglio 2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibile sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica, in particolare quella da plastica monouso, che non solo reca danno all’ambiente, ma uccide. Si sviluppa online e in meno di 2 anni è diventata una realtà sempre più grande e con oltre 700 referenti in tutta Italia.

