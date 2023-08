AREE VERDI DI PERUGIA | "Critica la situazione al Parco di Montegrillo ma anche altrove degrado. C'è un piano manutenzioni?"

“Lunedì sarà finalmente discussa in Consiglio l’interrogazione che ho presentato agli inizi di luglio, per conoscere gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti all’interno del parco di Montegrillo e le relative tempistiche”. A dirlo attraverso una nota è la consigliera comunale Francesca Tizi (M5s).

“Nei mesi scorsi sono state numerose le segnalazioni da parte dei cittadini per denunciare il degrado e l’incuria del parco, che versa da anni in cattivo stato di manutenzione e presenta diverse criticità, tra le quali scarse condizioni di sicurezza dei giochi per bambini, panchine e staccionate con chiodi scoperti, scalinate insicure e sommerse dal verde, cestini per la spazzatura rotti, tombini senza copertura. Purtroppo, il parco di Montegrillo non è l’unico a ricevere scarsa attenzione da parte di questa Amministrazione. Diversi, infatti, sono i parchi pubblici e le aree verdi comunali che necessitano di manutenzione, tra questi il parco Chico Mendez e l’area giochi del percorso verde Leonardo Cenci di Pian di Massiano. I parchi e i giardini urbani sono spazi verdi all’interno delle città che rappresentano un aiuto per l’ambiente e per i cittadini, in quanto assicurano benefici che incidono sul benessere e sulla qualità di vita delle persone, oltre a rappresentare spazi per la socialità e possibilità di stare all’aria aperta".

E ancora il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle: "La città di Perugia è ricca di aree verdi e parchi pubblici frequentati da cittadini e turisti, soprattutto nel periodo primaverile ed estivo. Bisogna, pertanto, intervenire con una puntuale manutenzione, così da rendere queste aree verdi pubbliche accessibili e fruibili per tempo, senza aspettare che l’incuria e la fitta crescita di erba li renda impraticabili proprio nella bella stagione. Per questo, nella mia interrogazione ho chiesto di conoscere anche il piano di manutenzione per il 2023 di tutti i parchi pubblici e le aree verdi della città di Perugia di competenza comunale”.