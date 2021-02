Amanda Knox festeggia un anno di matrimonio con una sfida sui social

Amanda Knox festeggia un anno di matrimonio e lancia una sfida, una challenge, sui social.

Una foto e un messaggio della giovane statunitense accusa, e poi assolta, di aver ucciso la compagna di studi Meredith Kercher, ha voluto ringraziare quanti l’hanno aiutata e sostenuta un anno fa per il suo matrimonio: “Il mio anniversario di matrimonio di un anno sta arrivando! Così tante persone gentili e di talento ci hanno aiutato a renderlo possibile e meritano un riconoscimento. Quindi condividiamo alcune foto del matrimonio in modo che tu possa vedere la magia che hanno reso possibile”.

Nella discussione in merito a questo post sempre la giovane statunitense avverte: “C'è solo un problema: dovrai ascoltare l'ultimo episodio bonus di LABYRINTHS e risolvere due enigmi per vederli. Visita il mio Insta (@amamaknox) per indizi. Buon ascolto/sconcertante! (Se risolvi i puzzle, PER FAVORE non pubblicare le risposte!)”.