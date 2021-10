È nata Eureka Muse, la figlia di Amanda Knox: "Ho tenuto nascosto il parto per la morbosità dei tabloid"

Amanda Knox è diventata mamma, schivando paparazzi e giornalisti, pubblicando foto delle varie settimane di gestazione, ma aveva già partorito. Lo ha annunciato la 34enne statunitense, protagonista a Perugia della vicenda dell’omicidio di Meredith Kercher, poi assolta in via definitiva.

Amanda Konx ricorda proprio il giorno della sua liberazione nell’annuncio della nascita della figlia Eureka Muse Knox-Robinson: “Dalla mia scarcerazione ho lottato per reclamare la mia identità e proteggere le persone che amo dallo sfruttamento dei tabloid. Non è facile, e spesso mi sento come se stessi cercando di inventare buone scelte da una pessima stoffa. So che non posso proteggere al 100% mia figlia dal tipo di trattamento che ho subito, ma sto facendo del mio meglio. Ecco perché questa sarà l'unica sua foto che condividerò sui social media”.

In una intervista rilasciata al New York Times Amanda parla di una vera e propria “taglia” sulla testa della piccola e per questo ha avoluto nascondere la nascita per mesi, oltre al raccontarla nel suo podcast Labyrinths. Da madre non vuole che si scateni il morboso interesse per la bimba come avvenne per lei negli anni dei processi per il delitto, di quando era diventata Foxy Knoxy.

Nell'intervista Amanda, che adesso vive con il marito nell’isola di Vashon, ha raccontato di avere dei progetti, tra cui un documentario sulla sua vicenda, nel quale potrebbe essere coinvolto anche il sostituto procuratore Giuliano Mignini.