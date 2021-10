Amanda Knox incinta, scherza sui social mostrando un ciondolo fatto in carcere pensando a sua madre

Amanda Konx è in dolce attesa e lo comunica sui social con la foto di un test di gravidanza: “L’esperienza più gioiosa che abbia mai avuto in un bagno”.

In un altro post la statunitense accusata del delitto di Meredith Kercher a Perugia, scarcerata dopo quattro anni e definitivamente assolta dalla Cassazione, ha voluto ricordare quei momenti passati nel carcere di Capanne: “Pensando a mia madre (ho realizzato questa piccola stella all'uncinetto per lei in prigione), ero spaventata dal fatto che questa gravidanza fosse davvero destinata a durare o meno”.

Oltre ai tanti messaggi di auguri e congratulazioni, Amanda in passato aveva raccontato di non riuscire a rimanere incinta e di aver avuto un aborto spontaneo, una donna le scrive: “Le piccole cose che possiamo fare quando la mente ha bisogno di quiete ci aiutano a capire il rumore. E questo è un minuscolo motivo all'uncinetto così bello”. C’è anche chi, con un pizzico di cinismo, si domanda: “Se è una bambina, la chiamerà Meredith?”.