Amanda Knox davanti ai giudici: "Torno in tribunale per difendermi ancora da accuse ingiuste"

“Il 5 giugno entrerò nella stessa aula del tribunale dove sono stata condannata per un crimine che non ho commesso, anche questa volta per difendermi ancora. Spero di scagionare il mio nome una volta per tutte dalle false accuse contro di me”.

È quanto scrive Amanda Knox in vista del processo presso la Corte d’appello di Firenze che deve decidere sull’accusa di calunnia nei confronti di Patrick Lumumba, dopo che la Corte europea dei diritti ha sentenziato che le dichiarazioni della statunitense, con le quali accusa Lumumba di aver partecipato all’omicidio di Meredith Kercher, erano frutto di violenze da parte degli investigatori perugini. Amanda avrebbe fatto quelle accuse perché spaventata e, quindi, mancherebbe l'elemento soggettivo della calunnia. Lumumba venne arrestato e poi scarcerato grazie alla testimonianza di un professore universitario che aveva trascorso la serata dell’omicidio in sua compagnia.

Amanda Knox è stata processata e definitivamente assolta per l’omicidio di Meredith Kercher, ma è stata condannata per aver accusato Patrick Lumumba di essere coinvolto nell'omicidio della studentessa inglese. L’uomo rimase dietro le sbarre per due settimane, prima che un professore universitario suo conoscente confermasse il suo alibi agli inquirenti.

Sulla base del nuovo articolo del codice di procedura penale che prevede la possibilità di chiedere che vengano eliminati "gli effetti pregiudizievoli" derivanti da una violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, Amanda Knox aveva presentato ricorso, sostenendo che i suoi diritti erano stati violati non avendo avuto un avvocato e un interprete durante i primi due interrogatori con le autorità italiane.